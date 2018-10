Akzo voert kostenbesparing door

Verfconcern AkzoNobel gaat stevig snijden in de kosten. Het bedrijf kondigde bij de presentatie van de kwartaalcijfers aan tegen 2020 voor 200 miljoen euro aan kosten te willen besparen. Daarvoor trekt het bedrijf eenmalig 350 miljoen euro uit in de periode 2018-2020. Volgens topman Thierry Vanlancker zal de besparing gepaard gaan met banenverlies. Details daarover volgen later.

De kostenbesparing is onderdeel van de strategie van het bedrijf waarbij het zich volledig richt op verf en coatings. Het is de eerste keer dat Akzo de cijfers presenteert exclusief de onlangs verkochte chemiedivisie Specialty Chemicals.