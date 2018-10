Tele2 krikt verwachtingen op

Tele2 is positiever over de te verwachten resultaten voor dit jaar. Het van oorsprong Zweedse telecombedrijf zegt dat de negatieve effecten op de resultaten van de nieuwe Europese roamingregels voorbij zijn, en dat de markten waarin het bedrijf actief is zich sterk ontwikkelen.

Tele2 gaf geen cijfers over Nederland, omdat de Nederlandse activiteiten zijn afgesplitst in voorbereiding op een samensmelting met de Nederlandse tak van T-Mobile. De omzet voor het concern steeg met 7 procent tot 6,5 miljard Zweedse kroon (630 miljoen euro) in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst zakte met 2 procent tot 673 miljoen kroon.

Het aangepaste bedrijfsresultaat ging met 12 procent omhoog tot bijna 2 miljard kroon. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op 7 tot 7,2 miljard kroon. Dat was eerder nog 6,8 tot 7,1 miljard kroon.