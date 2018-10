VS vindt geen bewijs voor manipulatie yuan

De Verenigde Staten hebben geen bewijs gevonden voor vals spel door China met de koers van de yuan, schrijft het ministerie van Financiën in een nieuw rapport. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigde het Aziatische land eerder nog van manipulatie van de valuta, waarbij de waarde kunstmatig laag wordt gehouden om de export te stimuleren.

China, waarmee de VS in een handelsoorlog zijn verwikkeld, blijft nog wel op een soort officieus verdachtenlijstje staan. De yuan is sinds de escalatie van de handelsspanningen in waarde gedaald. Minister Steven Mnuchin van Financiën zegt nog altijd ,,bijzonder bezorgd” te zijn over het gebrek aan transparantie in het valutabeleid van Peking.