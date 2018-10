Hogere winst voor Procter & Gamble

Verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G) heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een vergelijkbare omzet gehaald als in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst van de maker onder meer Ariel wasmiddel, Always maandverband en shampoo van Head &Shoulders ging wel omhoog.

De omzet kwam uit op 16,7 miljard dollar, 27 miljoen dollar meer dan vorig jaar. De gelijkblijvende omzet werd veroorzaakt door ongunstige wisselkoerseffecten, want de hoeveelheid verkochte producten nam wel toe. Onder de streep hield P&G 3,2 miljard dollar over. Dat was een stijging van 12 procent.

Onder meer de divisie die schoonheidsproducten maakt deed het goed. Onder meer de huidverzorgingsproducten van SK-II en Olaz werden veel beter verkocht. Tandverzorgingsproducten van onder meer Oral B deden het minder goed. Alle divisies boekten wel meer winst.