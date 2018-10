Kwestie Khashoggi raakt beurs Saudi-Arabië

De aandelenbeurs van Saudi-Arabië stond zondag stevig in het rood als gevolg van de kwestie rond de dood van journalist Jamal Khashoggi. De leidende Tawadul-index verloor bij opening bijna 4 procent. Gedurende de sessie maakte de graadmeter wel iets van dat verlies goed.

De Saudische autoriteiten bevestigden dit weekend de dood van Khashoggi. Volgens de Saudische openbaar aanklager is er op het consulaat in Istanbul een gevecht tussen hem en mensen die hij daar ontmoette uitgebroken dat heeft geleid tot zijn dood. Achttien Saudi’s zijn gearresteerd in verband met het onderzoek.

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de verklaring over Khashoggi in eerste instantie een goede eerste stap. Later sprak hij wel zijn zorgen uit over het gegeven dat het lichaam van de journalist nog niet is gevonden.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei in een televisie-interview dat, zo lang het onderzoekt naar de dood van Khashoggi loopt, er geen militair materieel naar Saudi-Arabië wordt geëxporteerd. Duitsland was vorig jaar goed voor de levering van 254 miljoen euro aan militaire goederen aan het land.