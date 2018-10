Duitsers boos over ‘America First’ in Irak

De belangrijkste industriële branchefederatie van Duitsland (BDI) is boos over het ‘America First-beleid’ van de Verenigde Staten in Irak. Door druk op de Iraakse autoriteiten te zetten lijken de Amerikanen een miljardencontract voor de Amerikaanse industriereus General Electric binnen te slepen voor de ontwikkeling van energiecentrales. Het Duitse Siemens zou daarmee achter het net vissen.

Het gaat om een project met een waarde tot wel 15 miljard dollar. Tot aan de Amerikaanse interventie, die dreigden met maatregelen tegen Irak, leek Siemens de voornaamste kandidaat voor het project. Volgens de BDI tast de houding van de Amerikanen zakelijke beslissingen aan. Ook is de werkwijze van de Amerikanen onacceptabel, zo zei BDI-bestuurder Joachim Lang tegen de Duitse krant Welt am Sonntag.

Een definitieve beslissing over het project is nog niet genomen. De Iraakse overheid zei eerder dat politiek geen rol speelt bij de gunning, maar dat het gaat om zaken als werkgelegenheid, duur van de werkzaamheden en bankgaranties. Eerder werd al wel een breder akkoord gesloten tussen de VS en Irak voor de ontwikkeling van de energiesector in Irak.