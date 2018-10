Lof Franse minister voor baas Air France-KLM

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire is vol lof over Ben Smith die recent aan het roer kwam te staan van Air France-KLM. Volgens de minister doet Smith het tot nu toe uitstekend bij de luchtvaartcombinatie, zo zei hij in een televisie-interview.

De complimenten volgen een paar dagen nadat het Smith was gelukt om een cao-akkoord te bereiken met het merendeel van de vakbonden van Air France. Dat Smith de neuzen één kant op heeft gekregen, tekent volgens La Maire de kennis en kunde van de Canadees. Het bewijst volgens hem ook dat alleen iemand met ervaring in de luchtvaartsector geschikt is voor de functie.

Het slepende conflict bij de zustermaatschappij van KLM ging gepaard met tal van stakingen. Het kostte de luchtvaartmaatschappij honderden miljoenen. Smiths voorganger Jean-Marc Janaillac struikelde zelfs over het loonconflict.