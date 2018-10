Nieuwe Russische vliegmaatschappij in de maak

De twee grootste Russische staatsbanken, VTB en Sberbank, willen een nieuwe Russische luchtvaartmaatschappij opzetten. Die moet zich gaan richten op regionaal vliegverkeer in ’s werelds grootste land.

Russen die binnenlands willen vliegen moeten nu vaak overstappen in Moskou. Op het gebied van directe binnenlandse vluchten valt er dus nog een hoop te winnen, liet VTB-topman Andrey Kostin dinsdag vanuit Riyad weten aan het Russische persbureau RIA Novosti.

Hoe de nieuwe maatschappij precies vormgegeven gaat worden, is nog niet duidelijk. Dit kan door een bestaande maatschappij over te nemen of door echt een nieuw bedrijf te starten. Er zou zeker 1 miljard dollar klaarliggen om te investeren. Saillant detail is dat Ruslands nationale luchtvaartmaatschappij Aeroflot geen interesse heeft om mee te doen aan het project.

Topbankier Kostin is in Saudi-Arabiƫ om de Future Investment Initiative bij te wonen. De Russische aanwezigheid valt op. De ene na de andere prominente genodigde meldde eerder juist de investeringsbijeenkomst te laten schieten in de nasleep van de verdwijning van de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi.