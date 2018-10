Truckers vrezen opstoppingen door lage Rijn

De lage waterstand in de Rijn levert vrachtwagenchauffeurs meer werk op, omdat binnenvaartschepen minder zwaar beladen mogen worden. Die toegenomen vraag zorgt bij wegvervoerders ook voor meer hoofdbrekens, laat brancheorganisatie TLN weten.

Transporteurs over de weg krijgen vooral meer containers te vervoeren. Doordat op containerterminals van zeehavens strakke tijdschema’s gelden voor vrachtwagens, dreigen daar opstoppingen. ,,Er was al sprake van krapte, soms wachten chauffeurs bijvoorbeeld 6 tot 8 uur. Die problemen worden nu verergerd”, legt een woordvoerder van TLN uit.

Hoeveel extra vracht truckers precies over de weg vervoeren, is volgens TLN moeilijk in te schatten. Het is daarom ook niet duidelijk of automobilisten rekening moeten houden met meer drukte op de snelweg. ,,Het zou mogelijk rond de haven iets drukker kunnen zijn op de weg, maar wij verwachten geen groot effect in de rest van Nederland.”

Wegvervoerders kunnen overigens maar een beperkt deel van het binnenvaarttransport overnemen. Zo zijn voor de lading van één binnenvaartschip al gauw tachtig vrachtwagens nodig, vertelt een woordvoerder van ondernemersvereniging evofenedex. Ook in de capaciteit voor vervoer per spoor zit niet heel veel rek.

In veel gevallen zit er voor ondernemers niets anders op dan langer te wachten op leveringen. Dat leidt tot hogere kosten, temeer omdat voor dezelfde hoeveelheid goederen meer schepen nodig zijn. Die prijsstijging speelt onder andere de chemiesector en de bouw parten, aldus evofenedex.