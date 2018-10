Flinke winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met stevige koerswinsten gesloten. Sterke resultaten van grote Europese bedrijven zorgden op de laatste dag van de grillige beursmaand oktober voor een rally. Op het Damrak kregen beleggers veel bedrijfscijfers voor de kiezen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,6 procent in de plus op 518,71 punten. De hoofdindex stevent af op een maandverlies van zo’n 6 procent. De MidKap klom 2,5 procent tot 736,60 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,3 procent.

Industrieel toeleverancier Aalberts en olie- en gasbedrijf Shell voerden de stijgers aan in de AEX met winsten tot 3,6 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer sloot de rij met een min van 2,2 procent na een tegenvallend handelsbericht. Speciaalchemiebedrijf DSM, dat ook met cijfers kwam en de verkoop van zijn belang in DSM Sinochem Pharmaceuticals afrondde, ging 2,1 procent vooruit.

In de MidKap behoorde optiekketen GrandVision (plus 5,7 procent) tot de sterkste stijgers na een goed ontvangen kwartaalrapport. PostNL dikte 4,1 procent aan. Volgens de postbezorger zijn de extra kosten voor het openstellen van zijn postnetwerk voor concurrenten minder hoog dan gedacht. Luchtvaartconcern Air France-KLM won 0,8 procent na cijfers.

Roestvrijstaalbedrijf Aperam poetste in de MidKap een eerder verlies weg en eindigde vlak na bekendmaking van resultaten. Bij de kleinere bedrijven vielen de handelsberichten van fitnessketen Basic-Fit (plus 2,2 procent) en bouwbedrijf Heijmans (plus 6,5 procent) in de smaak bij beleggers.

Ook buiten het Damrak was het druk aan het cijferfront. In Madrid won Santander 2,1 procent dankzij sterke resultaten van de Spaanse bank. Het Franse cosmeticabedrijf L’OrĂ©al, dat in het derde kwartaal de sterkste omzetgroei behaalde in tien jaar, steeg bijna 7 procent. De Franse farmaceut Sanofi en vliegtuigbouwer Airbus, die ook met cijfers kwamen, wonnen 4,3 en 4,1 procent.

De euro was 1,1318 dollar waard, tegen 1,1355 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 66,31 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs en kostte 75,74 dollar per vat.