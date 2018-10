Nederlandse staat komt met groene obligaties

De Nederlandse staat gaat volgend jaar groene obligaties uitgeven, waarvan de opbrengst bedoeld is voor duurzame uitgaven en investeringen. Minister Wopke Hoekstra van Financiën schrijft dat aan de Tweede Kamer.

Hoekstra stelt vast dat investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, graag geld steken in duurzame projecten. Maar als zij nu in veilige, groene staatsobligaties willen beleggen, moeten zij daarvoor naar het buitenland. ,,Omdat ik duurzame beleggingen belangrijk vind en een groene kapitaalmarkt in Nederland wil aanjagen, heb ik besloten tot uitgifte van groene staatsobligaties”, aldus de minister.

Uit onderzoek dat Hoekstra heeft laten uitvoeren, blijkt dat binnen de rijksbegroting tussen de 3,5 en 5 miljard euro aan bestaande uitgaven als groen kunnen worden aangemerkt. Het gaat dan om investeringen in bijvoorbeeld spoorwegen, energiebesparing en wind- en zonnestroom.