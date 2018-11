EU-ministers komen er niet uit met digitaks

Een snel besluit over de invoering van een Europese ‘digitaks’ voor internetbedrijven lijkt op de lange baan te worden geschoven. De EU-ministers van Financiën konden het in Brussel niet eens worden over een tijdelijke belastingmaatregel die zou worden vervangen door mondiale regels, zodra die er zijn.

Volgens minister Wopke Hoekstra willen de meeste EU-lidstaten toch liever dat de belasting van techreuzen op mondiaal niveau wordt geregeld. Die internationale afspraken moeten komen uit de OESO, het samenwerkingsverband van 36 landen, maar dat kan nog jaren duren. Daarom kwamen de ministers in september in principe overeen een tijdelijke digitaks over de omzet in te voeren. Die blijkt echter bij veel landen te veel vragen en zorgen op te roepen.

De Europese Commissie wil besluitvorming in december uit angst dat een aantal lidstaten op eigen houtje wetgeving invoert waardoor een lappendeken aan regels in de EU ontstaat.