Strenge emissieregels raken autobedrijf Stern

Autobedrijf Stern Groep heeft last van de strengere regels voor uitstoot van auto’s in Europa. De omzet blijft daardoor achter bij de eigen verwachtingen en er moeten bovendien hogere kosten gemaakt worden, zo meldt het beursgenoteerde garage- en leasebedrijf.

De autobranche in heel Europa wordt in meer of mindere mate geraakt door de verandering van de regels. Daardoor kunnen sommige fabrikanten minder snel auto’s leveren, wat de omzet van Stern voor heel 2018 onder druk zet, waarschuwt de onderneming. De opbrengsten pakken lager uit dan bij de recente halfjaarcijfers werd voorspeld. Ook verwacht het bedrijf dat het resultaat in het vierde kwartaal lager uitpakt dan een jaar eerder.

Stern, dat deze week te maken heeft met stakende werknemers voor een betere cao, zag de omzet in het derde kwartaal met 0,1 procent stijgen tot 856,2 miljoen euro. De winst na belastingen kwam uit op 4,9 miljoen euro, tegenover 5,8 miljoen euro een jaar eerder.