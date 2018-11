Zaak VodafoneZiggo tegen Brussel

VodafoneZiggo heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Europese Commissie. Het telecombedrijf verwijt Brussel dat er geen onderzoek is ingesteld rond het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat VodafoneZiggo en KPN allebei hun vaste netwerk moeten openstellen voor andere aanbieders.

VodafoneZiggo wil dat het besluit van de commissie om geen diepgaand onderzoek in te stellen ongedaan wordt gemaakt. De zaak werd vorige week ingediend bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg. De commissie maakte geen bezwaar tegen het standpunt van de ACM dat VodafoneZiggo en KPN dominant zijn op de markt. Het ACM-besluit werd in september bekendgemaakt.

Voorheen hadden alternatieve aanbieders zonder eigen vast netwerk alleen toegang tot het netwerk van KPN. Zij kunnen nu ook via het netwerk van VodafoneZiggo internet-, televisie- en vaste telefoondiensten aanbieden.