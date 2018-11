IMF: centrale bank kan in crypto’s stappen

Centrale banken moeten de uitgifte van hun eigen cryptomunten als serieuze optie overwegen. Digitale valuta’s bieden namelijk veel voordelen, zoals bescherming en privacy van consumenten. Dat zei directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op een congres in Singapore.

,,Er zijn al centrale banken die hier onderzoek naar doen”, aldus Lagarde, die vindt dat er meer onderzoek nodig is. ,,Technologie verandert, dus moeten wij ook veranderen.”

Cryptomunten als de bitcoin hebben nu nog vaak een louche imago. Omdat ze anonieme betalingen mogelijk maken, zijn ze een geliefd instrument voor witwasacties door criminelen en andere malafide personen.

Volgens Lagarde kunnen centrale banken dit probleem oplossen door bij de uitgifte van crypto’s zelf uit te zoeken of gebruikers te goeder trouw zijn. Hun identiteit zou dan niet worden gedeeld met overheden of bedrijven, tenzij dit wettelijk vereist is.

De IMF-baas denkt dat crypto’s ook een zegen kunnen zijn voor armere gebieden, die nu nog vaak verstoken blijven van elektronische betalingssystemen van commerciĆ«le partijen als banken. De digitale munten bieden volgens Lagarde bovendien een nuttige achtervang als betalingssystemen wegvallen door storingen of hacks.