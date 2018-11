ABP betreurt mislukken pensioenoverleg

Ambtenarenfonds ABP is erg teleurgesteld dat het overleg over een nieuw pensioenstelsel is mislukt. ,,Wij doen een dringend beroep op alle partijen een uiterste poging te wagen om tot een oplossing te komen”, reageert voorzitter Corien Wortmann-Kool van het grootste pensioenfonds van Nederland.

Volgens haar is het hard nodig dat het pensioenstelsel wordt gemoderniseerd. ,,Want wij kunnen niet meer uitleggen aan onze deelnemers dat de pensioenen nog jaren op de nullijn blijven staan en misschien nog wel verlaagd moeten worden.”

Wortmann-Kool wijst erop dat er bij het pensioenoverleg binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag op hoofdlijnen wel overeenstemming bestond over het nieuwe pensioenstelsel. ,,Het SER-akkoord over pensioen is panklaar en wij willen daar morgen mee aan de slag”, zegt ze.

Dat kan evenwel niet omdat de partijen aan de onderhandelingstafel andere onderwerpen zoals de AOW-leeftijd bij de discussie hebben betrokken. Daarop is het overleg uiteindelijk stukgelopen.