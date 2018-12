Negatieve handelsdag op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met behoorlijke verliezen de handelsdag uitgegaan. Beleggers verwerkten de verkoopgolf op Wall Street, die werd aangewakkerd door economische zorgen en nieuwe twijfels over een oplossing in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Eerder leken die juist te zijn verdwenen na een ontmoeting tussen de presidenten van de twee economische grootmachten.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent lager op 516,04 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 682,03 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,4 procent. Wall Street bleef woensdag dicht vanwege de begrafenis van oud-president George H.W. Bush.

Grootste dalers bij de hoofdfondsen op het Damrak waren verzekeraars NN Group en ASR, chipmachinefabrikant ASML en uitzender Randstad, met koersverliezen tot 3,8 procent. Tankopslagbedrijf Vopak voerde de stijgers in de AEX aan met een plus van 0,9 procent, gevolgd door kabel- en telecomconcern Altice Europe (plus 0,6 procent).