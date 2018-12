Pakkettenrecord PostNL dankzij Sinterklaas

PostNL heeft in aanloop naar pakjesavond het recordaantal van circa 12 miljoen pakketten verwerkt in zijn distributiecentra. Vorig jaar lag dit cijfer in de periode tussen Black Friday en pakjesavond op iets minder dan 10 miljoen pakketten.

Volgens PostNL was het cijfer hoger dan verwacht. Het bedrijf wijst op de toenemende populariteit van online winkelen voor Sinterklaas. Ook op Black Friday en Cyber Monday was het drukker dan ooit, aldus PostNL. Het bedrijf stelt dat het grootste deel van de pakjes op tijd werd geleverd bij klanten, dankzij extra bezorgpersoneel.

PostNL maakt zich op voor een vergelijkbaar drukke periode voor Kerstmis.