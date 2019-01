Sterkste daling Britse autoverkopen in jaren

De Britse autoverkopen zijn vorig jaar het sterkst gedaald sinds de financiële crisis van 2008. Volgens autobrancheorganisatie SMMT stelden veel Britse consumenten de aanschaf van een nieuwe auto liever uit in verband met alle onzekerheid rond de brexit. Ook de dalende vraag naar diesel en striktere milieuregels speelden een rol.

Er werden een kleine 2,4 miljoen auto’s op kenteken gezet, bijna 7 procent minder dan in 2017. ,,Het is nog steeds moeilijk om enig positief effect te zien van de brexit”, aldus branchevoorman Mike Hawes. Hij gaat er vanuit dat de Britse autoverkopen in 2019 verder zullen dalen. In het geval van een no-dealbrexit staan er zelfs heel veel banen op het spel. Hawes hoopt dan ook dat het Britse parlement instemt met de deal die premier Theresa May heeft gesloten met Brussel.

Dieselwagens waren bijna 30 procent minder in trek. Dat betekent dat nog minder dan een derde van de verkochte voertuigen een dieselexemplaar was. De populariteit van diesel staat overigens al onder druk sinds in 2015 het sjoemelsoftwareschandaal aan het licht kwam bij Volkswagen.