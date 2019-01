Nikkei begint week met stevige winst

De Japanse effectenbeurs is met een stevige winst begonnen aan de eerste volledige beursweek van het nieuwe jaar. De handel stond vooral in het teken van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die maandag en dinsdag worden gehouden. Ook elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beursgraadmeters vooruit door de hoop op een handelsdeal.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2,4 procent hoger op 20.038,97 punten. Beleggers trokken zich op aan de opleving op Wall Street, waar enthousiast werd gereageerd op uitlatingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. De centralebankier gaf vrijdag aan niet te overhaast te werk te gaan met het verhogen van de rente. Ook een sterk Amerikaans banenrapport zorgde voor optimisme.

Japanse exportbedrijven werden opgepikt na de recente koersverliezen. Automaker Toyota klom 3,2 procent, technologieconcern Sony dikte 3,6 procent aan en computerspelletjesmaker Nintendo kreeg er bijna 6 procent bij.

De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 0,6 procent vooruit en de beurs in Shanghai steeg 0,5 procent. In Seoul klom de Kospi 1,3 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 1,1 procent in de plus onder aanvoering van de Australische mijnbouwbedrijven.