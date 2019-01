‘Kloof tussen arm en rijk groeit’

Het vermogen van miljardairs is in het afgelopen jaar met dubbele cijfers gestegen, terwijl het armste deel van de wereldbevolking nog verder de armoede in is geduwd. De mondiale daling van belastingtarieven speelde een belangrijke rol in het versterken van deze ongelijkheid, aldus ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een rapport.

Volgens Oxfam is het vermogen van rijke mensen die meer dan 1 miljard dollar bezitten, in een jaar met 12 procent gegroeid. Het vermogen van de 3,8 miljard armste mensen op aarde is in doorsnee juist met 11 procent afgenomen. Het vermogen van de rijkste 26 mensen bij elkaar opgeteld is gelijk aan het vermogen van de armste helft van de wereldbevolking.

Oxfam publiceert het onderzoek aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Volgens de organisatie kwamen er in 2018 wereldwijd 165 miljardairs bij. De toename is wel kleiner dan een jaar eerder. Toen steeg het aantal miljardairs nog met een recordaantal van 233.

Oxfam denkt dat er een verband is tussen de groeiende ongelijkheid en versoepeling van belastingregels. Zo is de winstbelasting wereldwijd gedaald van 38 procent in 2003 naar 24 procent in 2018. Ook zijn in meerdere ontwikkelingslanden de belastingen op erfenissen en eigendom omlaaggegaan.

Het thema van onrechtvaardige belastingregels raakt nauw aan Nederland, aldus directeur Michiel Servaes van de ontwikkelingsorganisatie. Uit internationaal onderzoek bleek dat 10 procent van de winst van grote bedrijven weggesluisd wordt via Nederland. ,,Ons land stond vorig jaar in de top 5 van belastingparadijzen¨, zegt Servaes. Ook haalt hij de recente perikelen rondom dividendbelasting aan als een negatief voorbeeld.