‘Shutdown en jaarcijfers domineren beurzen’

Beleggers richten zich ook deze week weer vol op de Amerikaanse shutdown en de brexit. Verder staan er veel bedrijfscijfers op de rol. Ook in Nederland en de rest van Europa komt het cijferseizoen nu langzaam op gang.

Vanwege de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid blijft president Donald Trump in Washington en reist hij niet af naar het World Economic Forum in Davos. Het begrotingsconflict zit muurvast. De Democraten wezen afgelopen weekeinde nog een voorstel van Trump om tot een oplossing te komen af.

In het Chinees-Amerikaanse handelsconflict lijkt er wel kans op een doorbraak. Zo zouden de Verenigde Staten bepaalde importheffingen af willen bouwen.

Ook de brexit blijft de gemoederen bezighouden. De Britse premier May is naarstig op zoek naar toezeggingen vanuit Europa voor een aangepast akkoord.

Qua bedrijven komen op Beursplein 5 groothandelsbedrijf Sligro en chipmachinemaker ASML met hun jaarcijfers, terwijl Ahold Delhaize en optiekketen Grandvision voorlopige cijfers presenteren.

Wall Street kent een korte beursweek. Maandag blijven de beurzen gesloten vanwege Martin Luther King-dag. In de resterende vier handelsdagen geven bedrijven als Halliburton, Johnson & Johnson, United Technologies, Procter & Gamble, IBM, Texas Instruments, Starbucks en Intel een kijkje in de boeken.

Op macro-economisch vlak komen er vanuit Aziƫ cijfers over de economische groei en industriƫle productie in China. In Europa wordt vooral gekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, donderdag. In doorsnee wordt verwacht dat de rente dan gelijk blijft.

Ook zijn er cijfers over de producentenprijzen in diverse Europese landen en de VS. Daar is het aantal macro-economische cijfers door de shutdown nog altijd beperkt.

De AEX-index sloot vrijdag 2 procent hoger op 509,70 punten. De MidKap klom 1,8 procent tot 703,88 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 2,6 procent. Ook op Wall Street waren er duidelijke plussen.