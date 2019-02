‘Bonusvoorstel baas Ryanair valt verkeerd’

Het voorstel om Ryanair-baas Michael O’Leary een bonus van in potentie 99 miljoen euro te geven, is bij vakbonden in het verkeerde keelgat geschoten. Onder meer de Nederlandse pilotenvakbond VNV spreekt van een verkeerd signaal bij de Ierse prijsvechter, zo schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

Ryanair gaf O’Leary onlangs een groot pakket aandelenopties. Die kan hij verzilveren als een winst van 2 miljard euro of meer wordt gerealiseerd of wanneer de beurskoers van het bedrijf in de komende vijf jaar naar 21 euro stijgt. Nu is het aandeel ruim 11 euro waard.

Volgens de VNV zorgt dit type bonus er voor dat O’Leary nog minder oog zal hebben voor zijn personeel. Daarbij wijst de bond op zaken als schijnzelfstandigheid en gebrekkige of geen ziekteregelingen bij Ryanair. Ook de Britse collega-bond Balpa vindt de bonus te hoog.

Sinds eind 2017 erkent Ryanair vakbonden. Maar onderhandelingen over onder meer arbeidsvoorwaarden met de bonden lopen alles behalve soepel. Ryanair kampte vorig jaar met een reeks stakingen van piloten en cabinepersoneel in hun roep om betere werkomstandigheden.