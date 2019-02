Belgische piloten sluiten cao af met Ryanair

De Belgische piloten van Ryanair hebben een collectieve arbeidsovereenkomst met de Ierse luchtvaartmaatschappij gesloten. De nieuwe cao onder Belgisch arbeidsrecht regelt vanaf 1 februari de salarissen en werktijden van de piloten voor de komende vier jaar. Dat meldt de pilotenvakbond Belgium Cockpit Association (BeCa).

Het is voor het eerst dat de Ierse budgetvlieger een overeenkomst volgens de Belgische wetgeving afsluit. Dat is gebeurd na een reeks stakingen en onder druk van de Europese Commissie. Volgens BeCa hebben de in Belgiƫ gevestigde piloten in een geheime stemming tussen 4 en 14 februari de voorgestelde cao met een overweldigende meerderheid aanvaard. Hun uitvalsbases zijn Charleroi en Brussel.

Volgens de Franstalige krant Le Soir zijn de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voor het cabinepersoneel van Ryanair daarentegen vastgelopen.