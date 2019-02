De beursgraadmeters in New York zijn vrijdag in de plus geopend. De vooruitgang in de handelsonderhandelingen in Peking zorgde voor een positieve stemming op de Amerikaanse financiële markten. Beide delegaties zeiden dat de gesprekken productief verliepen en uitten optimisme over de voortzetting van het overleg volgende week in Washington.

article

1321243

NEW YORK (ANP) - De beursgraadmeters in New York zijn vrijdag in de plus geopend. De vooruitgang in de handelsonderhandelingen in Peking zorgde voor een positieve stemming op de Amerikaanse financiële markten. Beide delegaties zeiden dat de gesprekken productief verliepen en uitten optimisme over de voortzetting van het overleg volgende week in Washington.

https://nieuws.nl/economie/20190215/openingswinst-voor-wall-street/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/02/15164518/openingswinst-voor-wall-street.jpg

Zakelijk