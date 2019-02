Hoop op handelsdeal stuwt Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is maandag met een flinke winst aan de nieuwe week begonnen. Optimistische geluiden over de vooruitgang in de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China zorgden voor een positieve stemming onder beleggers. Tegenvallende Japanse machineorders in december hadden weinig impact op de handel.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1,8 procent in de plus op 21.281,85 punten. Japanse exportbedrijven die veel producten verkopen in China waren in trek. Bouwmachinemakers Komatsu en Hitachi Construction Machinery stegen tot 4,7 procent. Robotmaker Fanuc kreeg er 3 procent bij. Bridgestone dikte 4,9 procent aan. De bandenfabrikant kondigde aan zo’n 7,6 procent van zijn uitstaande aandelen terug te kopen.

De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten eveneens winsten zien. In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 2,3 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 1,7 procent. De handelsgesprekken die afgelopen week in Peking werden gehouden worden deze week in Washington voortgezet. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn de VS dichter bij een deal dan ooit. De Kospi in Seoul steeg 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,4 procent.