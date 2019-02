ASR wint zaak over woekerpolissen

Verzekeraar ASR heeft gelijk gekregen bij de rechtbank in een zaak over woekerpolissen. Volgens de rechter in Utrecht heeft het bedrijf zijn informatieplicht niet geschonden door klanten niet te informeren over een aantal zaken.

ASR was in dit geval ook niet verplicht om uitleg te geven over de hoogte van de lopende kosten en de risicopremie. Daarnaast kunnen de betreffende beleggingsverzekeringen niet worden aangemerkt als een ,,gebrekkig product”, staat in het vonnis.

De rechter vindt wel dat ASR onrechtmatig heeft gehandeld door bij het ABC Spaarplan bij polissen met een zogeheten hoog-laagconstructie te veel administratiekosten in rekening te brengen. De zaak was aangespannen door de Vereniging Woekerpolis.nl.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiƫle wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars.