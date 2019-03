Voorzichtig herstel Boeing op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend. Het aandeel Boeing toonde wat voorzichtig herstel van de koersverliezen van de afgelopen dagen door de malaise rond de 737 MAX-toestellen. Verder blijven de brexitperikelen de aandacht van beleggers op Wall Street opeisen en zijn er wat macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,4 procent hoger op 25.650 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 2801 punten en de technologiebeurs Nasdaq won ook 0,4 procent, tot 7623 punten.

Boeing ging bijna 1 procent vooruit. De druk op de vliegtuigfabrikant om de 737 MAX ook in de VS aan de grond te houden neemt toe, nadat een groot aantal landen al eerder besloot het toestel niet te laten vliegen na twee dodelijke crashes in korte tijd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en luchtvaartmaatschappijen staan onder druk van politici en reizigers om het vliegtuig niet te laten vliegen. Op de beurs raakte Boeing in twee dagen tijd bijna 27 miljard dollar aan waarde kwijt.

Streamingdienst Spotify (plus 1,1 procent) heeft bij de Europese Commissie een concurrentiezaak aangespannen tegen Apple (plus 1 procent). Spotify zegt te worden tegengewerkt in de App Store. Apple heeft een eigen streamingdienst, Apple Music, een concurrent van Spotify.

Drogisterijketen Rite Aid meldde dat bijna het voltallige bestuur waaronder topman John Standley aftreedt en dat er vierhonderd banen worden geschrapt om kosten te besparen. Het verlieslijdende Rite Aid verkeert in zwaar weer en op de beurs is de koers van het aandeel de laatste tijd sterk gedaald. Rite Aid sprong 11 procent omhoog.

Voorbeurs werden cijfers gemeld over de producentenprijzen en de orders voor duurzame goederen in de VS. Kort na opening worden gegevens gemeld over de Amerikaanse bouwuitgaven.