Wereldbank voert klimaatsteun Afrika op

De Wereldbank trekt miljarden extra uit om Afrika te helpen bij het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. Dat heeft de belangrijke internationale organisatie aangekondigd op een top in de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

Het gaat om een bedrag van 22,5 miljard dollar, bedoeld voor financiering van projecten tussen 2021 en 2025. Vergeleken met de toezeggingen in de afgelopen jaren komt dat neer op meer dan een verdubbeling van de steun op dit vlak.

De Wereldbank is nu al flink bezig met het thema klimaatverandering. Zo start er later dit jaar een speciaal programma in Ethiopiƫ om het land te helpen zich beter op de veranderende omstandigheden aan te passen. Hiermee is een half miljard dollar gemoeid, wat onder meer wordt gestoken in het verbeteren van het omgaan met water in droge gebieden.

,,Deze regio is bijzonder kwetsbaar voor toenemende overstromingen, droogtes en destructieve stormen”, zegt interim-president Kristalina Georgieva van de Wereldbank over Afrika. ,,We moeten meer doen en het sneller doen, of miljoenen mensen kunnen in de armoede belanden. Dat is de reden waarom de Wereldbank hiervoor dieper in de buidel tast.”