Nikkei sluit vrijwel vlak

De aandelenbeurs in Japan is donderdag vrijwel vlak gesloten. Een tegenvallend industriecijfer uit China hield de beurs in toom. Een stevige koerswinst van zwaargewicht SoftBank bood daarnaast enige steun aan de handel. Ook nam het risico op een no-dealbrexit af, doordat het Britse parlement stemde tegen een vertrek uit de Europese Unie zonder deal.

De Nikkei-index in Tokio eindigde een fractie lager op 21.287,02 punten. Het Japanse telecomconcern SoftBank klom 1,3 procent na berichten dat het conglomeraat een investering overweegt in de divisie van zelfrijdende auto’s van taxi-dienst Uber Technologies. Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo en ook een zwaargewicht in de Nikkei, steeg 0,4 procent. De maker van elektronische apparatuur Samco duikelde 10,5 procent na een verlaging van de winstverwachting.

De beurs in Shanghai leverde tussentijds 0,9 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong steeg een fractie. Op macro-economisch vlak bleek dat de groei van de Chinese industriƫle productie in de eerste twee maanden van het jaar is gezakt tot het laagste niveau in zeventien jaar. De Kospi in Seoul steeg 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot ook 0,3 procent in de plus.