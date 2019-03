Banken onder druk op Europese beurzen

Banken en verzekeraars stonden donderdag onder druk op de Europese aandelenbeurzen. De financiële instellingen hadden te lijden van het besluit van de Federal Reserve om de rente dit jaar niet verder te verhogen. De Europese beurzen lieten verder een wisselend beeld zien. Beleggers hielden de blik onder meer gericht op de EU-top in Brussel, waar de brexit op de agenda staat.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent hoger op 550,39 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 770,07 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,5 procent.

De Londense FTSE-index steeg 0,9 procent. De EU-leiders buigen zich over het verzoek van de Britse premier Theresa May om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie uit te stellen tot 30 juni.

ING verloor 0,1 procent ondanks een adviesverhoging door RBC. De bank maakte verder bekend een meerderheidsbelang in een nieuwe Chinese bank te nemen. ABN AMRO daalde 1,6 procent. Banken en verzekeraars hebben doorgaans profijt van een hogere rente.

Ook elders in Europa werden de financiële bedrijven van de hand gedaan. In Parijs daalde BNP Paribas 2,6 procent en in Frankfurt verloor Deutsche Bank ruim 4 procent. De Zwitserse bank UBS zakte in Zürich 1,6 procent.

Op het Damrak was chipmachinemaker ASML de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 2,1 procent. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij met een verlies van 2,7 procent. ASR leverde 0,9 procent in. De verzekeraar verkoopt een deel van de bancaire activiteiten van ASR Bank aan Achmea. Financiële details van de deal werden niet gegeven.

Bij de kleinere bedrijven steeg Sif 1,1 procent. De funderingsspecialist sloot 2018 af met een verlies van 2,1 miljoen euro, tegen een winst van bijna 31 miljoen euro een jaar eerder. Sif kampte naar eigen zeggen met een lage benutting van de productiecapaciteit.

De euro was 1,1354 dollar waard, tegen 1,1351 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 59,78 dollar. De prijs van Brent zakte 1 procent tot 67,81 dollar per vat.