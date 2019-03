‘Extra controlelampje in Boeing 737 MAX’

Vliegtuigbouwer Boeing plaatst naar verluidt een extra controlelampje in zijn 737 MAX-toestellen die wereldwijd in de ban zijn gedaan na de twee fatale crashes. Volgens zakenkrant Financial Times is het lampje ervoor om piloten te waarschuwen als belangrijke sensoren niet werken.

Het gaat om een optionele toevoeging waarvoor vliegtuigmaatschappijen bij het bestellen van hun toestellen al konden kiezen. Het lampje zat echter niet standaard bij de prijs inbegrepen, waardoor veel maatschappijen ervoor hadden gekozen om het extraatje niet te laten inbouwen.

Boeing wilde tegenover de krant geen commentaar geven. Het lampje zou de bemanning onder meer moeten waarschuwen als de zogeheten ‘angle of attack’-sensoren niet werken. Die geven aan hoe de hoek van de neus van het vliegtuig is ingesteld.

Al een tijdje wordt vermoed dat problemen met zo’n angle of attack-sensor een rol hebben gespeeld bij het ongeval met een 737 MAX in IndonesiĆ« waarbij vorig jaar 189 mensen om het leven kwamen. Sinds het neerstorten van een 737 MAX van Ethiopian Airlines ruim een week geleden staan alle ruim 300 toestellen van dit type Boeing bij luchtvaartmaatschappijen wereldwijd aan de grond.