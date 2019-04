Richtingloze dag Wall Street ten einde

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met wisselend resultaat de dag uitgegaan. Daarmee kwam een einde aan een reeks van dagen met forse koersstijgingen. Beleggers op Wall Street bleven vooral kijken naar de handelsbesprekingen tussen China en de Verenigde Staten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 26.179,13 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel vlak op 2867,24 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent. Die sloot op 7848,69 punten.

De Chinese vicepremier Liu He reist deze week naar Washington voor verder handelsoverleg. Hij zou woensdag aan moeten komen in de Amerikaanse hoofdstad. Naar verluidt zijn de onderhandelingen in een beslissende fase beland en wordt vooruitgang geboekt. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verlaagde de verwachtingen voor de groei van de wereldhandel en wees daarbij juist op de Chinees-Amerikaanse handelsvete.

Vliegtuigfabrikant Boeing werd 0,2 procent lager gezet na de bekendmaking dat meer tijd nodig is om de software te vernieuwen voor de 737 MAX-toestellen die noodgedwongen aan de grond staan.

Ook Facebook stond in de belangstelling na een positief rapport van Deutsche Bank over Instagram. Het socialemediabedrijf klom 3,3 procent naar de hoogste stand in zeven maanden. Ook andere techfondsen als Apple, Alphabet en Netflix stegen tot 1,5 procent.

Qua bedrijfsresultaten staat drogisterijketen Walgreens Boots Alliance in de schijnwerpers. Walgreens kwam met een winstwaarschuwing en kelderde bijna 13 procent.

Delta Air Lines verhoogde de winstverwachtingen voor het eerste kwartaal juist nadat de partner van Air France-KLM een recordaantal passagiers had vervoerd. Het aandeel ging 6 procent omhoog.

Ook taxibedrijf Lyft stond opnieuw in de belangstelling. Die onderneming kende een vliegende start bij zijn debuut op vrijdag, maar dook begin deze week stevig omlaag. Lyft stond vrijwel de hele dag in de min, maar hield de schade beperkt tot een daling van 0,1 procent

De euro was 1,1200 dollar waard, tegen 1,1186 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 62,60 dollar. Brent werd 0,6 procent duurder op 69,42 dollar per vat.