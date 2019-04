Europese beurzen houden winst vast

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met winst de dag uitgegaan. Daarmee werd de lijn van de afgelopen twee handelsdagen doorgezet. Beleggers trokken zich weinig aan van de overwegend lagere koersen op Wall Street. De aandacht bleef uitgaan naar de brexit en de Amerikaans-Chinese handelsonderhandelingen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent hoger op 555,94 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 781,52 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Londen won 1 procent. In het Verenigd Koninkrijk is er nog altijd geen doorbraak in de impasse rond het vertrek van het land uit de Europese Unie. Geen van de vier opties waarover de leden van het Lagerhuis maandag hun mening mochten geven, kreeg een meerderheid. Een aantal parlementariƫrs probeert nu een nieuw uitstel af te dwingen.

Betalingsdienstverlener Adyen eindigde bovenaan in de AEX met een plus van 3,7 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips sloot de rij en leverde 3,2 procent in.