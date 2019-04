Nikkei sluit week hoger af

De Japanse effectenbeurs is vrijdag met winst geëindigd. De hoop op een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor een positieve stemming onder beleggers. Verder werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,4 procent hoger het weekeinde in op 21.807,50 punten. De Japanse hoofdindex klom 2,8 procent in de eerste week van het tweede kwartaal. De Japanse bedrijven die veel producten verkopen in China waren in trek, nadat de Chinese vicepremier Liu He had laten weten dat zijn land en de VS vooruitgang hebben geboekt in de gesprekken in Washington. De handelsgesprekken tussen beide landen zullen vrijdag worden voortgezet in de Amerikaanse hoofdstad.

Het industriële automatiseringsbedrijf Yaskawa Electric dikte 2,7 procent aan, de producent van bouwmachines Hitachi Construction Machinery won 1,2 procent en robotmaker Fanuc steeg 1,2 procent. Japan Post Insurance klom bijna 10 procent. De levensverzekeraar gaat tot 50 miljoen eigen aandelen terugkopen.

De Chinese beurzen in Shanghai en Hongkong waren gesloten vanwege een nationale feestdag. De Kopsi in Seoul klom 0,2 procent. Samsung eindigde vlak. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern verwacht dat de winst in het eerste kwartaal met 60 procent zal dalen ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf had al gewaarschuwd voor een lager resultaat. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,8 procent lager.