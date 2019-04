Rechter akkoord met nieuwe opsluiting Ghosn

De gevallen Nissan- en Renault-topman Carlos Ghosn blijft in ieder geval tot 14 april in de cel. Een rechter in Tokio heeft goedkeuring gegeven om hem na zijn hernieuwde arrestatie tien dagen vast te houden.

De nieuwe aanhouding eerder deze week had volgens de advocaat van Ghosn te maken met de aankondiging van een persconferentie. Daarin wilde de voormalige automagnaat een boekje opendoen over de verdenkingen tegen hem. Volgens Japanse media zouden er ook nieuwe, zwaardere aanklachten tegen Ghosn zijn. Het zou gaan om het wegsluizen van geld via een autobedrijf in Oman.

De 65-jarige Ghosn zat eerder al maandenlang in een Japanse cel op verdenking van fraude en andere wanpraktijken. Hij was net ongeveer een maand op borgtocht vrij en wachtte onder huisarrest zijn vervolging af. In een verklaring noemde Ghosn zijn nieuwe opsluiting ,,belachelijk en willekeurig”. Hij sprak van een poging hem de mond te snoeren. Zijn advocaat zal nog in beroep gaan tegen het besluit van de rechter.