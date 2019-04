Voorzitter Korean Air (70) overleden

De voorzitter van Korean Air, Cho Yang-ho, is in de Verenigde Staten overleden. Dat maakte het bedrijf maandagochtend (Zuid-Koreaanse tijd) bekend. Cho zou zijn omgekomen door een chronische ziekte.

Vorige maand werd Cho samen met familieleden nog uit het bestuur van Korean Air gezet, vanwege meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar hem. Hij zou onder meer zijn hoge positie hebben misbruikt en mensen die onder hem werkten slecht hebben behandeld. De vader van Cho was de oprichter van Korean Air.

Het begon slechter te gaan met de familie van Cho bij de luchtvaartmaatschappij nadat zijn eigen dochter in opspraak raakte. In 2014 eiste Hyun-ah dat het vliegtuig waar ze in zat, terug moest vliegen naar New York. Ze was ontevreden over de manier waarop haar nootjes werden geserveerd.