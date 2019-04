Fed-nominatie Cain blijft overeind

De voordracht van de Republikein Herman Cain voor een zetel in het bestuur van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank blijft overeind. Cain zelf was onlangs wat gereserveerd over zijn voordracht na berichten over het lichten van zijn doopceel, maar het Witte Huis sprak zondag andermaal steun uit voor Cain.

De Republikein was in 2012 kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, maar trok zich terug na aantijgen van seksueel ongewenst gedrag in de jaren negentig. Eerder stond hij aan het roer pizzaketen Godfather’s Pizza. Ook was hij voorzitter bij de Federal Reserve Bank van Kansas City.

President Donald Trump maakte de voordracht van Cain onlangs bekend. De Senaat moet een eventuele benoeming van Cain nog wel goedkeuren.