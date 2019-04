Loonsverhoging voor recreatiemedewerkers

Recreatiemedewerkers krijgen de komende twee jaar een loonsverhoging van in totaal 5,75 procent. Leden van vakbond FNV Recreatie hebben ingestemd met het akkoord over een nieuwe cao dat is overeengekomen met werkgeversorganisatie Recron.

De nieuwe afspraken gelden voor ongeveer 18.000 medewerkers van onder meer campings en attractieparken. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari van dit jaar en loopt tot 31 december 2020. In de cao zijn ook nieuwe afspraken gemaakt over partnerpensioen.

De onderhandelingen verliepen volgens FNV niet zonder slag of stoot en werden zelfs enige tijd opgeschort. Na hervatting kwam Recron met een voor de bond acceptabel eindbod.