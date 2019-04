Beurzen licht hoger richting ECB-besluit

De meeste Europese aandelenbeurzen gingen woensdag licht vooruit, na de verliesbeurt de voorgaande dag. Beleggers waren vooral in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de EU-top in Brussel over de brexit.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 561,77 punten. De MidKap klom ook 0,4 procent, tot 802,08 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs dikten 0,4 procent aan.

Londen bleef vlak. De EU-leiders komen in Brussel bijeen om te bepalen of ze de Britse premier Theresa May uitstel geven voor de brexit. Ze wil de deadline van 12 april opschuiven naar 30 juni. EU-president Donald Tusk roept de leiders op een langer uitstel te overwegen dan waar May zelf om vraagt.

Telecomconcern KPN, dat zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt, was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 1,9 procent. Unibail-Rodamco-Westfield (URW) won 1,6 procent. Het vastgoedconcern verkoopt een kantorenpand in Parijs voor 850 miljoen euro aan een consortium van institutionele partijen. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 0,9 procent.

Bij de middelgrote bedrijven won Takeaway.com 1 procent. De maaltijdbestelsite zag in het eerste kwartaal de bestellingen op jaarbasis met 51 procent toenemen. Volgens analisten van RBC lag de ordergroei grotendeels in lijn met de verwachtingen. Op de lokale markt maakte Probiodrug een koerssprong van 30,6 procent. Het biotechnologiebedrijf haalde met een private plaatsing in totaal 8,2 miljoen euro op.

In Londen klom Tesco 0,9 procent. Het grootste Britse supermarktconcern boekte in het afgelopen boekjaar meer winst dan verwacht. Indivior zag bijna drie kwart aan waarde verdampen. De Amerikaanse justitie beschuldigde de Britse onderneming van misleiding in het voorschrijven van zijn drugsverslavingsbehandeling en het risico op misbruik. Reckitt Benckiser, het voormalige moederbedrijf, zakte 6,7 procent.

De euro noteerde op 1,1271 dollar, tegen 1,1281 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 64,50 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs tot 71,02 dollar per vat.