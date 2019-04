JPMorgan Chase boekt recordresultaten

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft in het eerste kwartaal recordresultaten behaald. Er werd vooral geprofiteerd van de hogere rente in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van de grootste bank van de VS gemeten naar bezittingen.

De baten kwamen uit op bijna 29,9 miljard dollar, een stijging van 5 procent vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst bedroeg krap 9,2 miljard dollar, wat eveneens een toename van 5 procent inhoudt. JPMorgan wist ook munt te slaan uit meer kredietverstrekking aan consumenten en bedrijven dankzij de sterke economie in de VS. Wel zag de bank de opbrengsten uit de handel in obligaties en aandelen afnemen.

Topman Jamie Dimon sprak in een toelichting van goede prestaties bij alle onderdelen van het financiƫle concern. Ondanks bepaalde geopolitieke spanningen blijft de Amerikaanse economie groeien, met een hoog vertrouwen van consumenten en bedrijven. De financiƫle markten zijn gezond, aldus Dimon.