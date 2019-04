Europese beurzen voorzichtig omhoog

De meeste Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag voorzichtig omhoog, na een negatief begin van de dag. Een opvering van de Chinese export bood enige steun aan de beurshandel. Beleggers keken verder uit naar de start van het cijferseizoen, dat later op de dag in de Verenigde Staten wordt afgetrapt met de resultaten van de Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Well Fargo.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 561,04 punten. De MidKap dikte 0,4 procent aan tot 811,56 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent.

Uitzender Randstad profiteerde van een adviesverhoging door Bank of America Merrill Lynch en voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen met een winst van ruim 2 procent. Telecomconcern KPN en supermarktbedrijf Ahold Delhaize noteerden ex-dividend en zakten 4,2 en 3,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven raakte Fagron 3,7 procent kwijt. De toeleverancier aan apotheken heeft de stijgende lijn van vorig jaar in de eerste maanden van dit jaar voortgezet. De handelsupdate kende volgens analisten van KBC Securities geen verrassingen. Volgens kenners van ING grepen beleggers de cijfers aan om winst te nemen na de recente sterke opmars van het aandeel.

Pharming leverde 2,6 procent in. Het Leidse biotechbedrijf lapt volgens concurrent Shire het wettelijke verbod op publieksreclame voor geneesmiddelen aan zijn laars, meldde Het Financieele Dagblad (FD). Om Pharming tot de orde te roepen, heeft Shire een rechtszaak aangespannen.

In Madrid klom Santander 0,7 procent. De Spaanse bank wil het resterende belang van 25 procent in zijn Mexicaanse dochter terugkopen om zijn positie op de lucratieve Zuid-Amerikaanse markt te versterken. Santander bracht het onderdeel in 2012 in Mexico naar de beurs. In Londen kelderde handelsplatform Plus500 ruim 25 procent na een tegenvallende kwartaalupdate.

De euro was 1,1310 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijs tot 64,34 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer en werd verhandeld voor 71,50 dollar per vat.