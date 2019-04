Marketingreus Publicis doet miljardenovername

De Franse marketingreus Publicis koopt branchegenoot Epsilon voor zo’n 4 miljard dollar. Met het inlijven van Epsilon, dat nu nog eigendom is van Alliance Data Systems, wil het bedrijf zijn positie versterken in online reclame.

Publicis is naast de branchegenoten WPP en Omnicom van oudsher een van de grootste spelers in de reclamewereld. De laatste tijd is de positie van die bedrijven verzwakt met de verschuiving naar meer onlinereclame. Ze verliezen steeds meer terrein aan consultancybedrijven en internetreuzen als Google en Facebook.

,,Met de overname van Epsilon haalt Publicis de nodige technologische kennis, expertise en talent in huis om ons aanbod aan te vullen”, licht topman Arthur Sadoun toe. Beleggers reageerden eerder niet enthousiast op geruchten over de interesse in Epsilon, vanwege twijfels of Publicis zo’n grote overname tot een goed einde kan brengen.