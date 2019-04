Collectieve claim tegen grondspeculanten

De Rotterdamse advocaat Bert van Mieghem bereidt een collectieve claim voor tegen grondhandelaren. Hij haakt daarmee in op onderzoek van het FD dat dit weekend meldde dat particuliere beleggers bijna 700 miljoen euro hebben gestoken in de aankoop van waardeloze stukken grond.

Het gaat om kleine stukken landbouwgrond. De kopers wordt verteld dat de grond in waarde zal stijgen omdat er bouwplannen voor de grond zijn. Uit het onderzoek in de krant zou naar voren komen dat er echter nog nooit een huis op dergelijke kavels is gebouwd.

,,Het lijkt erop dat particuliere investeerders zijn misleid”, stelt Van Mieghem. ,,Als grondhandelaren hebben gesuggereerd dat er bouwplannen zijn terwijl dat niet zo is, zijn de investeerders bedrogen.” Hij wijst erop dat als blijkt dat er geen sprake is van keiharde fraude, maar van een verkeerde voorstelling van zaken investeerders de koop kunnen laten vernietigen.