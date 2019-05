Kleine winst voor AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs boekte dinsdag een kleine winst. Ook de andere Europese beurzen toonden een voorzichtig herstel na de flinke verliezen een dag eerder. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond het Chinese technologiebedrijf Huawei en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 553,01 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 759,85 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,6 procent.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft de restricties tegen producten van het Chinese telecombedrijf Huawei met 90 dagen uitgesteld om contractuele verplichtingen na te komen. Het uitstel verandert volgens het ministerie niets aan de beslissing van president Trump om Huawei uit veiligheidsgronden op de zwarte lijst te plaatsen.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnologieconcern Galapagos met een winst van 1,5 procent. Verzekeraar Aegon (min 0,4 procent) noteerde ex-dividend. In de MidKap ging vastgoedbedrijf WDP aan kop met een plus van 2,1 procent. Grootste daler was oliedienstverlener SBM Offshore met een min van 1,4 procent.

AMG won 1,3 procent. De metalenspecialist heeft groen licht gekregen voor de bouw van een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Ohio. Op de lokale markt klom Curetis 4,3 procent na een aanvullende financiering van twee verschillende bronnen. Het biotechnologiebedrijf krijgt 5 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) als onderdeel van afspraken uit 2016. Daarnaast krijgt Curetis 1,5 miljoen euro van investeerder Yorkville.

Telecom Italia dikte ruim 3 procent aan in Milaan dankzij beter dan verwachte eerstekwartaalcijfers van het grootste Italiaanse telecombedrijf. In Londen daalde Halfords meer dan 1 procent. De Britse verkoper van fiets- en auto-onderdelen zag de winst afgelopen boekjaar dalen.

De euro was 1,1148 dollar waard, tegen 1,1172 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent in prijs tot 63,33 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder en werd verhandeld voor 71,93 dollar per vat.