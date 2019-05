HEMA biedt kleding ook via Wehkamp aan

HEMA verkoopt een aantal van zijn producten voortaan ook via webwinkel Wehkamp. Het is voor het eerst dat de warenhuisketen zijn artikelen online via een andere partij aanbiedt.

Voor HEMA is het zaak online verder te groeien. De samenwerking met Wehkamp is een van de stappen die de warenhuisketen zet om dat in Nederland mogelijk te maken.

Via Wehkamp.nl kunnen klanten vooral kleding, baby- en kinderspullen en cosmetica van HEMA kopen. Een deel van het assortiment babykleding van HEMA is vanaf dinsdag beschikbaar via de webshop. De komende maanden wordt het aanbod uitgebreid.

HEMA, dat onlangs werd overgenomen door zakenman Marcel Boekhoorn, wil al langer groeien door de handen ineen te slaan met andere bedrijven. Zo kondigde de keten dit jaar aan gezamenlijke winkels te openen met Albert Heijn.

Ook in het buitenland gaat HEMA zich meer richten op samenwerkingen met internationale franchisers, liet topman Tjeerd Jegen onlangs weten. Daardoor hoeft HEMA zelf minder te investeren in buitenlandse uitbreiding dan aanvankelijk gepland.

De samenwerkingen van HEMA, dat vorig jaar nog een verlies in de boeken zette, vallen samen met de aanstaande verkoop van zijn zeven Nederlandse bakkerijen. De opbrengsten worden gebruikt om de schuldenlast te verlagen.