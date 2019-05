Voorzichtig herstel op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam veerde vrijdag licht op. Ook de andere Europese beurzen toonden wat herstel na de zware verliezen een dag eerder. De oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China bleven de markten in de greep houden. Beleggers vrezen dat de strijd tussen de twee economische grootmachten niet snel zal worden opgelost.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 547,09 punten. De MidKap won 1 procent tot 747,67 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was uitzender Randstad met een winst van 2 procent. Verzekeraar ASR (min 2,6 procent) noteerde ex-dividend. Betaalbedrijf Adyen klom 1,7 procent na fusiespeculatie in de sector. De Amerikaanse betalingsdienstverleners Global Payments en Total System Services hebben volgens persbureau Bloomberg gesproken over een mogelijk samengaan. In Frankfurt steeg fintechbedrijf Wirecard 1,2 procent.

Bij de middelgrote bedrijven stond navigatiebedrijf TomTom bovenaan met een plus van ruim 3 procent. Kunstmestproducent OCI sloot de rij met een min van 0,8 procent. Hunter Douglas daalde 0,3 procent. De raambekleder neemt de Franse webshop voor raambekledingsproducten Stores-Discount over.

In Parijs werd de handel in Casino (plus 10 procent) hervat. De moederbedrijven van de grote Franse supermarktketen zijn onder faillissementsbescherming geplaatst. Casino is de laatste jaren een grote speler geworden in Zuid-Amerika, maar dat heeft veel geld gekost. Er is sprake van miljarden aan schulden.

A.P. Møller-Maersk daalde 0,7 procent in Kopenhagen. ’s Werelds grootste containervervoerder waarschuwde bij de publicatie van de kwartaalcijfers voor ‘aanzienlijke onzekerheid’ vanwege escalerende handelsspanningen.

De euro was 1,1189 dollar waard tegen 1,1166 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de stevige koersdalingen op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 58,43 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 68,28 dollar per vat.