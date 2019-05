‘Akkoord Ryanair met Boeing over compensatie’

Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair heeft een deal bereikt met vliegtuigbouwer Boeing over compensatie voor de aan de grond gehouden 737 MAX-toestellen. De Ierse prijsvechter zou “honderden miljoenen euro’s” schadevergoeding krijgen, schrijft de Ierse krant Irish Independent.

Boeing hoeft de vergoeding niet direct over te maken. Het bedrag wordt als korting verrekend op geld dat de vliegtuigbouwer nog tegoed had van Ryanair. Overigens heeft de Ierse maatschappij nog geen 737 MAX-toestellen. Wel heeft het bedrijf er veel in bestelling bij Boeing.

De branchevereniging van 41 Chinese luchtvaartmaatschappijen schat dat haar leden tegen eind juni ongeveer 4 miljard yuan, een kleine 520 miljoen euro, schade hebben geleden. Alle Chinese luchtvaartmaatschappijen hadden 96 toestellen van het gewraakte type in gebruik. De drie grootste Chinese luchtvaartmaatschappijen, China Southern, China Eastern en Air China, maakten deze week bekend gezamenlijk op te trekken om compensatie van Boeing te krijgen.

Toestellen van het type 737 MAX van Boeing staan sinds maart wereldwijd aan de grond. Enkele dagen daarvoor stortte zo’n vliegtuig van Ethiopian Airlines neer waarbij alle inzittenden omkwamen. Eind vorig jaar stortte ook al een toestel van het Indonesische Lion Air neer. Beide ongelukken zouden te wijten zijn aan een overijverig veiligheidssysteem dat de neus van het vliegtuig herhaaldelijk naar beneden drukte.