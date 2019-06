Minister Italië: geen ‘clash’ met Eurogroep

De Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria, verwacht geen ‘clash’ met de Eurogroep over de begroting van het land. Volgens bronnen rond Tria geeft de meerderheid van de andere eurolanden de voorkeur aan onderhandelingen tussen Rome en de Europese Commissie over een oplossing voor de begrotingsperikelen in plaats van een strafprocedure.

De Europese Commissie lichtte donderdag in Luxemburg tijdens een vergadering van de EU-ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) een rapport toe waarin ze concludeert dat het “gerechtvaardigd” is om een zogenoemde buitensporigtekortprocedure tegen Italië te openen. Volgens Tria is de economische situatie in Italië echter beter dan in Brussel wordt aangenomen.

Volgens cijfers van de commissie staat de economische groei in het land nagenoeg stil. Daardoor loopt de staatsschuld verder op naar 135 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl die hooguit 60 procent mag zijn.

De kwestie wordt waarschijnlijk begin juli door de Eurogroep besproken maar Rome wil nieuwe cijfers van eind juli afwachten.