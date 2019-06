Nieuwe baan voor oud-baas Sanoma

Marc Duijndam, die vorig jaar al na korte tijd vertrok als baas van Sanoma Media Nederland, heeft een nieuwe baan. Hij is aangesteld als topman van de Nederlandse start-up Dynasource. Dat is een zogeheten talent matching-platform voor zeer gespecialiseerde IT-professionals.

Duijndam kondigde in augustus vorig jaar zijn vertrek aan bij Sanoma. Hij meldde zich in juni al ziek en zat daarna thuis. Duijndam was pas sinds begin 2018 de directeur van het bedrijf achter nieuwssite Nu.nl en tijdschriften Donald Duck en Libelle. Hij kwam over van huizensite Funda, waar hij vier jaar de hoogste baas was. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de lancering van Google in de Benelux.

Dynasource verwelkomt tevens Ruud Hendriks als commissaris. Hij was eerder bestuurder bij Endemol en is medeoprichter van New Startupbootcamp, waardoor hij volgens Dynasource veel ervaring heeft met het opschalen van start-ups. Voormalig topman Paul White blijft in een adviserende rol betrokken bij de raad van commissarissen.